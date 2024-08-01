Санкции против России насторожили европейскую страну

Yle: финские фермеры опасаются санкций ЕС на удобрения из России

Фермеры Финляндии забеспокоились из-за того, что Европейский союз может ввести санкции на удобрения из России. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По словам финского эксперта по зерну Макса Шульмана, если такое случится, то это очень сильно ударит по местным фермерам. Последние уже испытывают на себе последствия в виде высоких цен, которые поднялись из-за введения Москвой налога на поставки удобрений. Положение дел станет еще более скверным, если ЕС введет санкции.

Ранее сообщалось, что к 18 июля цена одного из основных азотных удобрений пошла вниз. Речь идет о гранулированном карбамиде, который подешевел на два процента. Это связывают с тем, что некоторых странах на него упал спрос.

Между тем Китай в первом полугодии увеличил импорт удобрений из России на 20 процентов. Больше всего поставок приходится на калийные удобрения. РФ с января по июнь стала крупнейшим поставщиком удобрений в КНР, обойдя Белоруссию. Канада — последняя в тройке лидеров.