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11:14, 1 августа 2024Спорт

Триатлонистка оценила качество воды в Сене

Шведская триатлонистка Монссон о качестве воды в Сене: посмотрим, заболею ли я

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Шведская триатлонистка Тильда Монссон оценила качество воды в Сене, где проводился плавательный этап олимпийских соревнований. Ее слова приводит Expressen.

Монссон заявила, что качество воды было не лучшее. «Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после этого», — добавила спортсменка.

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Ранее триатлонист из США Сет Райдер признался, что перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх-2024. «Я просто пытаюсь повысить порог заражения, подвергая себя воздействию ее небольшого количества в повседневной жизни», — рассказал он.

31 июля в Сене состоялись плавательные этапы мужских и женских соревнований по триатлону. У спортсменов не было возможности провести предстартовые тренировки в реке, так как они были отменены из-за плохого качества воды.

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      Дарья Коршунова
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