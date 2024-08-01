Триатлонистка оценила качество воды в Сене

Шведская триатлонистка Монссон о качестве воды в Сене: посмотрим, заболею ли я

Шведская триатлонистка Тильда Монссон оценила качество воды в Сене, где проводился плавательный этап олимпийских соревнований. Ее слова приводит Expressen.

Монссон заявила, что качество воды было не лучшее. «Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после этого», — добавила спортсменка.

Ранее триатлонист из США Сет Райдер признался, что перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх-2024. «Я просто пытаюсь повысить порог заражения, подвергая себя воздействию ее небольшого количества в повседневной жизни», — рассказал он.

31 июля в Сене состоялись плавательные этапы мужских и женских соревнований по триатлону. У спортсменов не было возможности провести предстартовые тренировки в реке, так как они были отменены из-за плохого качества воды.