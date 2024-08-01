В СПЧ прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

Член СПЧ Меркачева назвала хорошим знаком обмен заключенными РФ и стран Запада

Обмен заключенными между Россией и странами Запада — это важная гуманитарная миссия и положительный знак, считает правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала этот процесс.

Обмен — это гуманитарная миссия без всяких но Ева Меркачева правозащитница, член СПЧ

«Я считаю, что знак очень хороший. Любые обмены — это благо. Не надо быть большим дипломатом, альтруистом или правозащитником, чтобы понять, что это благо, потому что наши граждане, если мы говорим про Россию, возвращаются. Не бывает обмена, в котором Россия не вызволяет своих граждан. Я полагаю, что за каждого, кто находится в иностранных тюрьмах, нужно бороться. Некоторые говорят, что за одного россиянина иногда мы отдаем нескольких иностранцев. Неважно, сколько иностранцев мы отдаем, главное, что мы россиянина вернем», — сказала она.

Также это важно и для тех россиян, которые в рамках обмена отправились в западные страны, добавила Ева Меркачева.

В целом для страны это повышение престижа Ева Меркачева правозащитница, член СПЧ

«Очень часто, когда такие обмены совершаются, решается какая-то проблема. Если мы говорим, например, про [политика Владимира] Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), он был болен. Освободить его вряд ли бы освободили, зачем нужно такое горе его семье? И потом стали бы говорить, что человека сгнобили. Поэтому отдать его было лучшим решением, которое можно себе представить. И все, что касается других, то тоже нужно максимально отдавать», — заключила правозащитница.

Как сообщило агентство Bloomberg, американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, осужденные в России за шпионаж, освобождены из мест заключения в рамках обмена. Также журналисты утверждают, что в списках на обмен оказался российский политик Владимир Кара-Мурза.

CBS утверждает, что в обмене заключенными фигурируют 24 человека. В их числе также осужденная по статье о фейках об армии журналистка Алсу Курмашева (признана в России иноагентом). В Россию, по информации СМИ, должен вернуться осужденный в Германии россиянин Вадим Красиков.

По информации İhlas Haber Ajansı, процесс состоялся при участии турецких спецслужб. По информации телеканала NTV, в обмене участвовали по 26 человек с каждой стороны.

1 августа по меньшей мере шесть спецбортов России поднялись в небо и направились в сторону границ страны или за их пределы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не готов комментировать информацию об обмене. Западные официальные лица также пока не делали заявлений.

