Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Катержина Синякова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Динамо Мх
1:0
Завершен
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Новак Джокович
2:0
Завершен
Стефанос Циципас
Олимпиада (м)
Трабзонспор
1:0
Завершен
Ружомберок
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ботев П
0:4
Завершен
Панатинаикос
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
04:28, 2 августа 2024Спорт

Бельгийская триатлонистка рассказала об ощущении мусора во время заплыва в Сене

Триатлонистка из Бельгии рассказала об ощущении мусора во время заплыва в Сене

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Sports / Reuters

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен рассказала, что во время заплыва в Сене почувствовала в воде мусор. Об этом
сообщила газета New York Post.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», — сказала она.

Во время заплыва на 1500 метров Вермейлен финишировала на 24-м месте. Она отметила, что выпила много воды, будучи в Сене, и переживает, как это отразится на ее организме. Бельгийская спортсменка раскритиковала чиновников, которые заявляли о безопасности реки.

Ранее шведская триатлонистка Тильда Монссон оценила качество воды в Сене. Она заявила, что качество воды было не лучшее. «Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после этого», — добавила спортсменка.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Родина о вас никогда не забывала». Путин встретил в аэропорту вернувшихся по обмену россиян

      В России назвали условие для диалога с США по контролю над вооружениями

      В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти

      Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

      Официантка «мужского ресторана» показала свои огромные чаевые

      Названы обостряющие конфликты и ссоры основные ошибки

      Умерла актриса из фильма «Гений»

      Самую дорогую раскладушку Samsung проверили на прочность

      Бельгийская триатлонистка рассказала об ощущении мусора во время заплыва в Сене

      В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше