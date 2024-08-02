Бельгийская триатлонистка рассказала об ощущении мусора во время заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен рассказала, что во время заплыва в Сене почувствовала в воде мусор. Об этом
сообщила газета New York Post.
«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», — сказала она.
Во время заплыва на 1500 метров Вермейлен финишировала на 24-м месте. Она отметила, что выпила много воды, будучи в Сене, и переживает, как это отразится на ее организме. Бельгийская спортсменка раскритиковала чиновников, которые заявляли о безопасности реки.
Ранее шведская триатлонистка Тильда Монссон оценила качество воды в Сене. Она заявила, что качество воды было не лучшее. «Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после этого», — добавила спортсменка.