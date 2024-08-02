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12:56, 2 августа 2024Спорт

Боксерша завершила карьеру после поражения от провалившей гендерный тест соперницы

Боксерша Карини завершила карьеру после поражения от Хелиф на Олимпиаде-2024

Фото: Ciro Fusco / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Итальянская боксерша Анджела Карини завершила карьеру после поражения от провалившей гендерный тест соперницы Иман Хелиф из Алжира в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит La Stampa.

«Я не проиграла, я просто осознанно сдалась. Я ухожу с гордо поднятой головой и теперь я прощаюсь с боксом», — заявила спортсменка. Она добавила, что не должна была устраивать скандал и судить соперницу, однако не смогла сдержать эмоции.

Карини отказалась продолжать бой с Хелиф на Олимпиаде после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

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      Анастасия Борисова
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