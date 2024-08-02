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08:11, 2 августа 2024Россия

Части сбитых над Севастополем ракет ATACMS во дворе жилого дома сняли на видео

В сети появились кадры с обломками сбитых ракет ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появились кадры с частями сбитых американских ракет ATACMS в Севастополе. Их публикует Telegram-канал «ЧП Севастополь».

На кадрах видны обломки сбитых над городом ракет. Голос за кадром говорит, что видеозапись сделана во дворе жилого многоквартирного дома.

Севастополь попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 2 августа. В городе объявляли баллистичечскую угрозу, впоследствии сообщалось о поражении нескольких воздушных целей. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, а часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упала на проспекте Генерала Острякова. Обстановку там сняли на видео.

В ночь на 2 августа ВСУ также выпустили шесть беспилотников по двум регионам России. Украинские беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, еще два — над Курской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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