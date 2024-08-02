Глава Севастополя предупредил об опасности упавших от ракет ATACMS суббоеприпасов

Развожаев: суббоеприпасы от ракет ATACMS имеют радиус поражения 15 метров

Суббоеприпасы от американских ракет ATACMS, которые упали после их сбития над Севастополем, имеют радиус поражения 15 метров. Об опасности обломков ракет предупредил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Напоминаю, что суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов», — написал он.

Развожаев разместил в канале фото суббоеприпасов и призвал показать кадры детям. Им нужно объяснить, что остатки от ракет ни в коем случае нельзя брать в руки и поднимать.

Севастополь попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 2 августа. В городе объявляли баллистичечскую угрозу, впоследствии сообщалось о поражении нескольких воздушных целей. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, а часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упала на проспекте Генерала Острякова. Никто не пострадал.

В ночь на 2 августа ВСУ также выпустили шесть беспилотников по двум регионам России. Украинские беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, еще два — над Курской областью.