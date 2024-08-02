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15:01, 2 августа 2024Россия

Глава Севастополя предупредил об опасности упавших от ракет ATACMS суббоеприпасов

Развожаев: суббоеприпасы от ракет ATACMS имеют радиус поражения 15 метров
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал РаZVожаев

Суббоеприпасы от американских ракет ATACMS, которые упали после их сбития над Севастополем, имеют радиус поражения 15 метров. Об опасности обломков ракет предупредил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Напоминаю, что суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов», — написал он.

Развожаев разместил в канале фото суббоеприпасов и призвал показать кадры детям. Им нужно объяснить, что остатки от ракет ни в коем случае нельзя брать в руки и поднимать.

Севастополь попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 2 августа. В городе объявляли баллистичечскую угрозу, впоследствии сообщалось о поражении нескольких воздушных целей. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, а часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упала на проспекте Генерала Острякова. Никто не пострадал.

В ночь на 2 августа ВСУ также выпустили шесть беспилотников по двум регионам России. Украинские беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, еще два — над Курской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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