Губернатор раскрыл масштабы разрушений после попытки атаки ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский губернатор Кондратьев: обломки сбитого дрона ВСУ упали на дом

Из-за попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край зафиксирован ряд повреждений. Их масштаб описал губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«К сожалению, обломки беспилотника упали на частный дом в Староминском районе. Пострадавших нет. Как доложил глава муниципалитета, все жильцы были своевременно эвакуированы», — сообщил глава региона. По его данным, специалисты занимаются оценкой ущерба, чтобы власти впоследствии оказали жителям помощь.

Помимо жилого дома в Тихорецком районе Кубани оказалась незначительно повреждена электроподстанция. Попытка атаки ВСУ не повлияла на электроснабжение в регионе — оно, как отчитались местные власти, есть во всех жилых домах и социальных объектах.

Над Кубанью в ночь на пятницу, 2 августа, перехватили четыре беспилотника ВСУ. Из-за взрыва дрона загорелся жилой дом, пожар уже ликвидировали.

Еще два дрона в ночь на 2 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью. Ночью под удар ВСУ попал и Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Никто, предварительно, не пострадал.