Минобороны назвало цель третьего этапа учений России с тактическим ядерным оружием

МО: ракетчики ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами

Третий этап учений России с тактическим (нестратегическим) ядерным оружием направлен на поддержание готовности техники частей применения оружия к выполнению боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В ходе учений ракетчики Южного и Центрального военных округов отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами. Личный состав занял назначенные позиционные районы, чтобы провести электронные пуски.

Первый этап учений прошел в мае, второй стартовал в июне. Третий этап учений нестратегических ядерных сил начался в среду, 31 июля. Минобороны показало учения на видео.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитных ракетных комплексов и ракет малой дальности.