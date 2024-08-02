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10:46, 2 августа 2024Спорт

Назван размер выплаты превзошедшей результат чемпионки ОИ российской пловчихе

Пловчиха Чикунова получит два миллиона рублей за результат выше, чем на ОИ-2024
Евгения Чикунова

Евгения Чикунова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова в финале Кубка страны превзошла результат чемпионки Олимпийских игр 2024 года в Париже Кейт Дугласс из ЮАР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания (ВФП).

Чикунова проплыла дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 18,98 секунды, а Дугласс — за 2 минуты 19,24 секунды. За свое достижение россиянка получит два миллиона рублей.

Ранее Чикунова превзошла результат представительницы ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом. За это российская спортсменка также получит премию.

Чикунова отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом (2 минуты и 17,55 секунды) назвала выставленные россиянам условия по допуску неприемлемыми.

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      Анастасия Борисова
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