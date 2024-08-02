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11:06, 2 августа 2024Мир

В России объяснили обмен заключенными с Западом в условиях политического кризиса

Депутат Чепа: политические разногласия не сильно влияют на обмен заключенными

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Политические разногласия не сильно влияют на обмен заключенными, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил возможность произошедшего ранее масштабного обмена между Россией и Западом.

«Спецслужбы работают при всех отношениях. Это работа не одного дня. Это долгая и кропотливая работа, и результат ее очевиден. Хорошо, что это произошло. Я думаю, на этом мы не будет останавливаться», — сказал Чепа.

Это рабочие моменты. Политические и прочие вещи не сильно влияют на них

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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Крупнейший за последние годы обмен заключенными состоялся между Россией и странами Запада 1 августа. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

В Россию вернулись восемь человек, осужденных на Западе, а также два ребенка: Артем и Анна Дульцевы с детьми, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков.

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      Алена Шевченко
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