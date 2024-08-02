«Родина о вас никогда не забывала». Путин встретил в аэропорту вернувшихся по обмену россиян

Путин встретил во Внуково вернувшихся на родину по обмену россиян

Президент России Владимир Путин приехал в столичный аэропорт Внуково, где приземлился борт с обменянными россиянами, и встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа. Также соотечественников встречал почетный караул и красная ковровая дорожка.

Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину и поблагодарил за верность присяге.

Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала Владимир Путин президент России

Встретить россиян также приехали директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

До этого в московский аэропорт Внуково из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными.

Вернувшихся после обмена россиян представят в госнаградам

Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам, пообещал президент.

Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Все вы будете представлены к государственным наградам Владимир Путин президент России

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры встречи. Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцева с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла главу государства. Следом за ними по трапу спустился Вадим Красиков, он пожал руку Путину и приобнял.

Позднее сообщалось, что автобусы с вернувшимися на родину гражданами России покинули аэропорт Внуково.

Захарова назвала обмен «битвой самообладаний»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Москвой и странами Запада.

То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб Мария Захарова официальный представитель МИД России

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал покинувшим российские колонии и переданным в ходе обмена со странами НАТО предателям России лихорадочно подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей.

Борт с переданными на Запад россиянами прибыл в Германию, в аэропорту их встретил Шольц

Борт с переданными на Запад по обмену россиянами приземлился в аэропорту Кельна/Бонна в Германии в 22:37 (23:37 мск).

Самолет встретил канцлер ФРГ Олаф Шольц и группа поддержки. Перед этим политик выступил перед журналистами.

В тесном сотрудничестве с США и европейскими партнерами, после нескольких месяцев конфиденциальных переговоров с российской стороной, теперь удалось добиться освобождения 15 человек Олаф Шольц канцлер Германии

Крупнейший за последние годы обмен заключенными состоялся между Россией и странами Запада 1 августа. Многие издания отмечали, что в списках фигурируют 24 человека, в их числе восемь россиян.

По данным Центра общественный связей ФСБ, всего в Россию вернулись восемь граждан, находившихся в заключении в странах НАТО, а также несовершеннолетние дети.

По информации СМИ, в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии.

На Запад были переданы журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева (признана в России иноагентом), имеющая российское и американское гражданство, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также имеющий вид на жительство в США оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (включен Минюстом в реестр иноагентов), бывший координатор отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) в Уфе Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов), бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан Минюстом России иностранным агентом).

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, участвовавших в обмене заключенными.

