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10:04, 2 августа 2024Россия

Среди погибших под завалами подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле оказались дети

Минздрав: среди погибших при взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила двое детей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среди тех, кто погиб из-за обрушения двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, оказались дети. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области, передает РИА Новости.

По последним данным, жертвами взрыва газа стали четыре человека. Пострадали еще 20 свердловчан, среди них — девять детей.

Взрыв газа на Урале произошел в четверг, 1 августа. Он обрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 25 квартир. Спустя почти сутки после взрыва спасатели продолжают поиски еще шести человек — их местонахождение установить пока не удалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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