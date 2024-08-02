Среди погибших под завалами подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле оказались дети

Минздрав: среди погибших при взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила двое детей

Среди тех, кто погиб из-за обрушения двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, оказались дети. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области, передает РИА Новости.

По последним данным, жертвами взрыва газа стали четыре человека. Пострадали еще 20 свердловчан, среди них — девять детей.

Взрыв газа на Урале произошел в четверг, 1 августа. Он обрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 25 квартир. Спустя почти сутки после взрыва спасатели продолжают поиски еще шести человек — их местонахождение установить пока не удалось.