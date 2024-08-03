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12:53, 3 августа 2024Спорт

Глава МОК пошутил над олимпийскими соревнованиями на Сене

Глава МОК Бах назвал заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 «Сена-сационным»

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Sports / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пошутил над олимпийскими соревнованиями по триатлону на реке Сена в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бах назвал турнир сенсационным. «Лучше сказать "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — заявил глава МОК.

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки триатлонистов на Олимпиаде-2024. В результате организаторы разрешили проводить на реке соревнования, заявив, что качество воды вернулось к приемлемому уровню до начала заплывов.

После заплыва многие триатлонисты жаловались на качестве воды в Сене. В частности, канадского триатлониста Тайлера Миславчука и представительницу Казахстана Екатерину Шабалину вырвало после заплыва. Они заявили, что захлебнулась водой из реки.

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      Анастасия Борисова
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