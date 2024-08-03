Глава МОК пошутил над олимпийскими соревнованиями на Сене

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пошутил над олимпийскими соревнованиями по триатлону на реке Сена в Париже. Его слова приводит РИА Новости.
Бах назвал турнир сенсационным. «Лучше сказать "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — заявил глава МОК.
Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки триатлонистов на Олимпиаде-2024. В результате организаторы разрешили проводить на реке соревнования, заявив, что качество воды вернулось к приемлемому уровню до начала заплывов.
После заплыва многие триатлонисты жаловались на качестве воды в Сене. В частности, канадского триатлониста Тайлера Миславчука и представительницу Казахстана Екатерину Шабалину вырвало после заплыва. Они заявили, что захлебнулась водой из реки.