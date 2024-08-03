Канадская фигуристка-чемпионка осудила решение оставить бронзу Олимпиады-2022 россиянам

Меган Дюамель назвала решение оставить бронзу ОИ-2022 россиянам ударом по спорту

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) осудила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборной России.

Спортсменка назвала вердикт ударом по олимпийскому спорту. По ее мнению, канадские фигуристы заслуживали медалей Игр-2022. «Представьте себе эстафету по плаванию, где у одного участника находят допинг, но команда все равно получит медали», — подчеркнула Дюамель.

2 августа CAS отклонил апелляцию канадской стороны, поданную в феврале. Таким образом, сборная России сохранила бронзу командного турнира фигуристов Олимпиады-2022.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

Сборная России осталась призером соревнований, переместившись с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.