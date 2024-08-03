На Украине пообещали мощные удары по территории России

Глава офиса Зеленского Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России. Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, российских целей для Украины хватает. Он добавил, что Россия «даже не представляет, что она начала».

При этом ранее Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта. Он назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявлял, что Киев готов к возобновлению диалога о мире на основе международного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада десять лет превращалась в центр распространения терроризма.