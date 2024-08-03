На Украине пообещали мощные удары по территории России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России. Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Ермака, российских целей для Украины хватает. Он добавил, что Россия «даже не представляет, что она начала».
При этом ранее Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта. Он назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявлял, что Киев готов к возобновлению диалога о мире на основе международного права.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада десять лет превращалась в центр распространения терроризма.