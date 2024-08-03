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15:54, 3 августа 2024Бывший СССР

На Украине пообещали мощные удары по территории России

Глава офиса Зеленского Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России. Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, российских целей для Украины хватает. Он добавил, что Россия «даже не представляет, что она начала».

При этом ранее Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта. Он назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявлял, что Киев готов к возобновлению диалога о мире на основе международного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада десять лет превращалась в центр распространения терроризма.

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      Марк Леонов
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