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21:45, 4 августа 2024Спорт

Российские теннисистки прокомментировали серебро Олимпийских игр

Андреева и Шнайдер: мы гордимся, что на первых Играх выиграли серебряные медали
Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали серебро Олимпийских игр-2024 в парном разряде. Их слова приводит Sports.

«Мы играли здесь вместе в первый раз, мы первый раз на Олимпиаде. Мы много достигли, горды этой медалью. Могли достичь и большего, но все равно рады», — заявила Шнайдер. По словам Андреевой, они верили, что смогут взять золото. «И все-таки да — мы гордимся, что на своей первой Олимпиаде выиграли серебряные медали», — сказала она.

Андреева и Шнайдер принесли России первые медали на Играх в Париже. В финале они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Теннисистки были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна. Их результат не будет отображен в командном медальном зачете.

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      Дарья Коршунова
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