Стало известно о невозможности проводить олимпийские соревнования на Сене

Судья Калинин: соревнования по плаванию уже точно не будут проходить в Сене

Арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже Алексей Калинин в Telegram-канале «Триатлон по правилам» заявил о невозможности проводить заплывы в Сене.

Калинин рассказал, что официальные плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды и усилившимся течением. Он подчеркнул, что Сена оказалась очень сложным местом. «По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — добавил арбитр.

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки триатлонистов на Олимпиаде-2024. В результате организаторы разрешили проводить на реке соревнования, заявив, что качество воды вернулось к приемлемому уровню до начала заплывов.

После заплыва многие триатлонисты жаловались на качестве воды в Сене. В частности, канадского триатлониста Тайлера Миславчука и представительницу Казахстана Екатерину Шабалину вырвало после заплыва. Они заявили, что захлебнулись водой из реки.