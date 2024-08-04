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15:52, 4 августа 2024Спорт

В России прокомментировали отказ проводить на Олимпиаде турнир по плаванию в Сене

Депутат Журова: Франция не продумала альтернативу Сене при проведении Олимпиады

Фото: Martin Bureau / Reuters

Франция не продумала альтернативу реке Сене, где возможно будет проводить соревнования во время Олимпиады, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала отказ проводить турнир по плаванию в водоеме.

Любой город-кандидат [на проведение Олимпиады] хочет придумать красивую историю, и история с тем, что заплывы будут в Сене, была очень красивая, очень презентационная. Наверное, она сильно удивила членов Международного олимпийского комитета (МОК), потому что 100 лет в Сене нельзя было купаться

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Потратили огромные деньги на очистку, но они не справились с задачей, Сену не очистили, и плавать спортсменам, к сожалению, оказалось невозможно практически. Тот, кто чистил Сену, должен был предупредить Оргкомитет, что не справляются, не получается по каким-то там причинам. Наверняка за полгода-год было время протестировать, понять, готовы они или нет. МОК всегда идет навстречу в таких случаях, он дает возможность перенести соревнования, и здесь надо было так и сделать. Водоемов очень много во Франции, в которых можно было провести соревнования. Они должны были подложить соломки и запасные варианты продумать», — сказала депутат.

Как рассказал арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже Алексей Калинин, по всей вероятности, соревнования по плаванию в открытой воде не будут проходить в Сене. Это связано с неудовлетворительным качеством воды в реке.

«Все мы ждем решения, будет ли завтра (5 августа — прим. «Ленты.ру») соревнование эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона», — написал он.

28 и 29 июля в Париже из-за загрязнения Сены после дождей отменили тренировки по триатлону, а потом перенесли и сами соревнования. После заплыва триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов, как писали СМИ, пожаловались на неприемлемые условия соревнований.

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