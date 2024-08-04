В России прокомментировали отказ проводить на Олимпиаде турнир по плаванию в Сене

Депутат Журова: Франция не продумала альтернативу Сене при проведении Олимпиады

Франция не продумала альтернативу реке Сене, где возможно будет проводить соревнования во время Олимпиады, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала отказ проводить турнир по плаванию в водоеме.

Любой город-кандидат [на проведение Олимпиады] хочет придумать красивую историю, и история с тем, что заплывы будут в Сене, была очень красивая, очень презентационная. Наверное, она сильно удивила членов Международного олимпийского комитета (МОК), потому что 100 лет в Сене нельзя было купаться Светлана Журова депутат Госдумы

«Потратили огромные деньги на очистку, но они не справились с задачей, Сену не очистили, и плавать спортсменам, к сожалению, оказалось невозможно практически. Тот, кто чистил Сену, должен был предупредить Оргкомитет, что не справляются, не получается по каким-то там причинам. Наверняка за полгода-год было время протестировать, понять, готовы они или нет. МОК всегда идет навстречу в таких случаях, он дает возможность перенести соревнования, и здесь надо было так и сделать. Водоемов очень много во Франции, в которых можно было провести соревнования. Они должны были подложить соломки и запасные варианты продумать», — сказала депутат.

Как рассказал арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже Алексей Калинин, по всей вероятности, соревнования по плаванию в открытой воде не будут проходить в Сене. Это связано с неудовлетворительным качеством воды в реке.

«Все мы ждем решения, будет ли завтра (5 августа — прим. «Ленты.ру») соревнование эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона», — написал он.

28 и 29 июля в Париже из-за загрязнения Сены после дождей отменили тренировки по триатлону, а потом перенесли и сами соревнования. После заплыва триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов, как писали СМИ, пожаловались на неприемлемые условия соревнований.