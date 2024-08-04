Журналистам из России запретили сфотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

Журналистам из России на Олимпийских играх не разрешили сфотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с медалями, сообщает Sport24 со ссылкой на своего корреспондента.
Организаторы пресс-конференции после матча спешно увели их и сказали, что это запрещено. При этом, как сообщает корреспондент портала, до этого сербские журналисты делали фото с теннисистом Новаком Джоковичем, который стал победителем мужского одиночного разряда.
Ранее Андреева и Шнайдер принесли России серебряные медали на Играх в Париже. В финале они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Теннисистки были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна. Их результат не будет отображен в командном медальном зачете.