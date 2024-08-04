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23:30, 4 августа 2024Спорт

Журналистам из России запретили сфотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

Sport24: журналистам из РФ запретили сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалями
Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Журналистам из России на Олимпийских играх не разрешили сфотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с медалями, сообщает Sport24 со ссылкой на своего корреспондента.

Организаторы пресс-конференции после матча спешно увели их и сказали, что это запрещено. При этом, как сообщает корреспондент портала, до этого сербские журналисты делали фото с теннисистом Новаком Джоковичем, который стал победителем мужского одиночного разряда.

Ранее Андреева и Шнайдер принесли России серебряные медали на Играх в Париже. В финале они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Теннисистки были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна. Их результат не будет отображен в командном медальном зачете.

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      Сергей Грехов
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