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20:05, 5 августа 2024Мир

МИД России назвал смену власти в Бангладеш внутренним делом страны

МИД России: смена власти в Бангладеш — внутреннее дело страны

Фото: Habibur Rahman / Globallookpress.com

Россия считает смену власти в Бангладеш внутренним делом страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского МИД.

«В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель фактически признал смену власти в Бангладеш.

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов в стране покинула официальную резиденцию в Дакке и запросила убежище в Великобритании.

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      Виктория Кондратьева
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