МИД России назвал смену власти в Бангладеш внутренним делом страны

МИД России: смена власти в Бангладеш — внутреннее дело страны

Россия считает смену власти в Бангладеш внутренним делом страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского МИД.

«В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель фактически признал смену власти в Бангладеш.

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов в стране покинула официальную резиденцию в Дакке и запросила убежище в Великобритании.