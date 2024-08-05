НАСА допустило возвращение астронавтов Starliner на Crew Dragon

CNBC: НАСА допускает возвращение астронавтов Starliner на Crew Dragon

НАСА допускает возвращение астронавтов Boeing Starliner, находящихся на Международной космической станции (МКС), Бутча Уилмора и Суниты Уильямс на корабле конкурента — SpaceX Crew Dragon. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает CNBC.

По данным собеседника, американское космическое агентство и компания Boeing до сих пор не установили причины отказов нескольких двигателей Starliner, произошедших во время стыковки корабля с МКС. «НАСА обсуждало возможность возвращения Starliner пустым и использования вместо него космического корабля Crew Dragon компании SpaceX для возвращения своих астронавтов», — говорится в публикации.

В июле издание Spaceflight Now сообщило, что последние выходные месяца НАСА проведет решающее испытание пристыкованного к МКС корабля Starliner.

Также в июле ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что компания Boeing может скрывать реальные проблемы с кораблем Starliner, пристыкованным к МКС.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.