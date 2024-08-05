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12:43, 5 августа 2024Наука и техника

«Роскосмос» сэкономит на отказе от ракеты «Союз-2»

«Роскосмос»: использование «Амура-СПГ» позволит сэкономить 2 триллиона рублей

Фото: РИА Новости

Использование перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» вместо действующего «Союза-2», от которого в будущем придется отказаться, позволит «Роскосмосу» сэкономить более 2 триллионов рублей. Об этом «Интерфакс» заявил первый замглавы госкорпорации Андрей Ельчанинов.

«Проект знаковый для отрасли, это наша тактическая перспектива на ближайшие 30 лет», — сказал руководитель.

По его словам, испытания «Амура-СПГ» планируется провести в два этапа. На первом предполагается протестировать возможность мягкой посадки первой ступени перспективного носителя, на втором — отработать действия с самой ракетой.

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В мае гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что легкие и средние ракеты семейства «Союз-2» планируется заменить в течение 15 лет на многоразовый носитель «Амур-СПГ».

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что первая российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» будет запущена в 2030 году.

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      Иван Потапов
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