Обозначен срок запуска первой российской многоразовой ракеты

Мантуров: многоразовая ракета «Амур-СПГ» будет запущена в 2030 году

Первая российская многоразовая ракета — «Амур-СПГ» — будет запущена в 2030 году. Соответствующий срок обозначил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Министр напомнил, что разработкой перспективного носителя занимается Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». «Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги», — сказал чиновник.

В марте генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук заявил, что площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется возводить по примеру плавучего космодрома «Морской старт». По его словам, площадку для запуска перспективного носителя можно начать строить на космодроме Восточный уже в 2026 году.