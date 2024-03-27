Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 27 марта 2024Наука и техника

Площадку под российский «Амур-СПГ» возведут по примеру «Морского старта»

ЦЭНКИ: площадку под российский «Амур-СПГ» возведут по примеру «Морского старта»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется возводить по примеру плавучего космодрома «Морской старт». Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

По его словам, пусковой комплекс «Амура-СПГ», как и космодром «Морской старт», предполагает размещение основного технологического оборудования, необходимого для запуска ракеты, в рамках единой конструкции.

«Мы пытаемся распространить данный подход на реалии космодрома Восточный и разработали концепцию создания пусковой платформы как объекта машиностроения с оптимальным размещением в ней максимально возможного объема технологического оборудования взамен создания множества отдельных строительных сооружений», — уточнил руководитель.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Также Нестечук заявил, что площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» можно начать строить уже в 2026 году.

В июле 2023 года заместитель гендиректора по развитию РКЦ «Прогресс» Дмитрий Субботин сообщил, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

      Оператор группы «Пикник» рассказал о спасении при теракте в «Крокусе»

      Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за оторвавшейся в полете панели

      Хитрый мужчина незаметно заставил жену похудеть ради секса

      Латвия выдворит российского дипломата

      Аналитик заявил о непрофессионализме польской армии

      Блинкен встретится с главой МИД Украины

      Выстреливший в российского депутата из реактивного огнемета мужчина получил срок

      Площадку под российский «Амур-СПГ» возведут по примеру «Морского старта»

      В России решили ограничить продажу удобрений за рубеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше