Площадку под российский «Амур-СПГ» возведут по примеру «Морского старта»

ЦЭНКИ: площадку под российский «Амур-СПГ» возведут по примеру «Морского старта»

Площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется возводить по примеру плавучего космодрома «Морской старт». Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

По его словам, пусковой комплекс «Амура-СПГ», как и космодром «Морской старт», предполагает размещение основного технологического оборудования, необходимого для запуска ракеты, в рамках единой конструкции.

«Мы пытаемся распространить данный подход на реалии космодрома Восточный и разработали концепцию создания пусковой платформы как объекта машиностроения с оптимальным размещением в ней максимально возможного объема технологического оборудования взамен создания множества отдельных строительных сооружений», — уточнил руководитель.

Также Нестечук заявил, что площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» можно начать строить уже в 2026 году.

В июле 2023 года заместитель гендиректора по развитию РКЦ «Прогресс» Дмитрий Субботин сообщил, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.