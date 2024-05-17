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16:40, 17 мая 2024Наука и техника

РКЦ «Прогресс» заявил о планах замены ракет «Союз»

РКЦ «Прогресс»: ракеты «Союз» будут заменены в течение 15 лет

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Легкие и средние ракеты семейства «Союз-2» планируется заменить в течение 15 лет на многоразовый носитель Амур-СПГ. О соответствующих планах РИА Новости заявил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Ракета разрабатывается в компоновке: двухступенчатая ракета с возвращаемой первой ступенью. Именно возвращаемая ступень и обеспечит значительный экономический выигрыш для заказчика», — сказал руководитель.

По его словам, использование жидкого метана в качестве топливного компонента носителя создает некоторые сложности в эксплуатации систем и агрегатов наземной инфраструктуры, однако российские специалисты работают над этими вопросами.

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В апреле глава компании SpaceX Илон Маск в комментарии в сети микроблогов X к сообщению обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера о планах госкорпорации «Роскосмос» создать многоразовую ракету «Амур-СПГ» заявил, что ждет демонстрации этого носителя.

В том же месяце глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что первая российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» будет запущена в 2030 году.

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      Иван Потапов
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