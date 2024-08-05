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13:55, 5 августа 2024Россия

Российский учитель рассказал об отправках на фронт во время школьных каникул

Российский учитель рассказал, что участвовал в СВО во время школьных каникул

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский учитель рассказал об отправках на фронт во время школьных каникул. Дмитрий Гудуш с позывным Сухарь участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине трижды, пишет RT.

По данным издания, несмотря на бронь, 49-летний мужчина три раза оказывался на передовой по собственному желанию и каждый раз попадал в разные подразделения.

Со слов военнослужащего, он принимал участие в СВО в качестве оператора-наводчика танка и снайпера. Сейчас он — командир расчета 82-мм миномета в группе Шрама спецназа «Ахмат».

Военный рассказал, что не сразу признался близким, что поехал на фронт — когда в первый раз отправлялся в зону СВО, он сказал матери, что якобы едет знакомиться с родителями невесты на Алтай, где нет связи, а признался уже по возвращению.

У мужчины есть ранение, ему провели операцию на кисти руки — сейчас он не может сжать кулак, но в целом, считает, что находится в хорошей физической форме.

«Одна из целей — показать детям, кто прав, а кто виноват, где правда, где ложь, потому что ориентироваться в огромном потоке информации ребенку без опытного и мудрого учителя трудно», — объяснил Гудуш свое желание отправиться на фронт.

Ранее житель Башкирии Закир Ташматов отправился в зону СВО вместо своего сына Олега, который не вернулся с фронта. Он также взял позывной сына — Клен, «чтобы враг знал, что Клен жив».

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      Елена Торубарова
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