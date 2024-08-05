Трамп рассказал о планах завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что призовет Путина и Зеленского к началу переговоров о мире

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своих планах по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью стримеру Эдину Россу на платформе Kick.

По его словам, после победы на выборах главы государства он свяжется с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры о мире — прим. «Ленты.ру»)», — сказал политик.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что вице-президента США Камалу Харрис до начала спецоперации на Украине «отправляли» на разговор с Владимиром Путиным, чтобы предотвратить вооруженный конфликт. По его словам, она не смогла достичь поставленной цели.