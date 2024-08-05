В России заявили о причастности Запада к беспорядкам в Бангладеш

Эксперт Сотников: беспорядки в Бангладеш могут повлиять на российские интересы

Ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников посчитал, что Запад может быть причастен к беспорядкам в Бангладеш. Его мнение приводит РИА Новости.

Он объяснил свои слова тем, что крупнейшая оппозиционная сила страны — Националистическая партия — ориентируется на более тесное сотрудничество с западным миром. Она была в числе наиболее активных сторонников отставки премьер-министра Шейх Хасины.

Сотников также посчитал, что нестабильность в этом регионе может повлиять на российские политические интересы, но не уточнил, как именно. Кроме того, в ситуацию может вмешаться и соседняя Индия.

В понедельник, 5 августа, Шейх Хасина ушла в отставку после 15 лет пребывания на посту, сбежав в Индию и запросив убежище в Великобритании. Это произошло на фоне возобновления в стране протестов и беспорядков с еще большей силой. На данный момент жертвами столкновений стали порядка 100 человек. Протестующие разгромили и резиденцию Хасины.