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02:16, 5 августа 2024Наука и техника

В США предупредили об угрозе национальной безопасности

NI: лазеры США плохо подходят для борьбы с гиперзвуковым оружием

Фото: Unsplash

Существующие на данный момент в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет. Об этом написало издание The National Interest.

«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы», — объяснили авторы публикации.

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На лазерные лучи рассеянно воздействуют водяной пар, песок и дым, которые находятся в атмосфере, предупредили в NI. Этот фактор создает дополнительные трудности при использовании лазерных установок. Авторы статьи подчеркнули, что американские военные находятся в шоке. По мнению журналистов, лазерные системы не отличаются надежностью против гиперзвуковых ракет, что формирует угрозу национальной безопасности.

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Они состоялись со стратегического бомбардировщика B-52H, который взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме. В результате запуска военные получили данные о возможностях передовой технологии.

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      Марина Совина
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