Жители города на границе с Украиной устроили салют посреди дороги и попали на видео

Жителей Мариуполя переполошил ночной салют отдыхающей компании

Жителей города на границе с Украиной переполошил ночной салют отдыхающей компании друзей — жители Мариуполя переполошились и решили, что работают зенитные установки, пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как двое молодых людей вышли на проезжую часть в районе многоэтажных домов и запустили фейерверк посреди дороги. В этот момент мимо них проехала без остановки полицейская машина.

По данным канала, устроившие салют отдыхали в кафе «Гуси-лебеди», на которое постоянно жалуются местные.

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