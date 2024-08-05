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11:50, 5 августа 2024Россия

Жители города на границе с Украиной устроили салют посреди дороги и попали на видео

Жителей Мариуполя переполошил ночной салют отдыхающей компании

Жителей города на границе с Украиной переполошил ночной салют отдыхающей компании друзей — жители Мариуполя переполошились и решили, что работают зенитные установки, пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как двое молодых людей вышли на проезжую часть в районе многоэтажных домов и запустили фейерверк посреди дороги. В этот момент мимо них проехала без остановки полицейская машина.

По данным канала, устроившие салют отдыхали в кафе «Гуси-лебеди», на которое постоянно жалуются местные.

Ранее жителей Выборга испугали взрывы во время съемок сериала «Берлинская жара». Они назвали произошедшее «издевательством в неспокойное время».

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      Елена Торубарова
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