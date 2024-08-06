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07:39, 6 августа 2024Россия

Брат обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве порассуждал о его мотивах

Брат Серебрякова: Евгений вряд ли подорвал авто офицера Генштаба из-за денег

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве, вряд ли сделал это из-за денег. О возможных мотивах преступления порассуждал его брат Алексей, которого цитирует РИА Новости.

«Мое глубокое убеждение, что у него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда проблемы были, он родителям помогал», — рассказал мужчина.

По его словам, Евгений перечислял родителям средства на лекарства и операции, а также сам искал для них редкие препараты. Брат, обвиняемый в подрыве автомобиля в столице, не имел никаких вредных привычек — несколько лет назад он совсем отказался от алкоголя.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве 24 июля. Злоумышленник установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины — его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.

После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, где его впоследствии задержали. Обвиняемого доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол. Выяснилось, что Серебрякова задержали в Бодруме, когда он приехал получать украинский паспорт на территории Турции. За преступление ему обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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