Появились данные о состоянии пострадавшего при подрыве авто офицера Генштаба в Москве

Медслужбы: пострадавший при взрыве авто в Москве военный в тяжелом состоянии

Офицер Генштаба, автомобиль которого подорвали в Москве, после взрыва находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили медслужбы, передает ТАСС.

«Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии», — сообщил собеседник агентства. По его данным, мужчине, а также его супруге, получившей осколочные ранения, оказывают всю необходимую помощь.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший военнослужащему Андрею Торгашеву, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.

Обвиняемого уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол. Выяснилось, что Серебрякова задержали в Бодруме, когда он приехал получать украинский паспорт на территории Турции. За преступление, предварительно, ему обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов.