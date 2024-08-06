Названа самая красивая девушка Америки. Кто она и почему ее предшественница со скандалом отказалась от короны?

В конкурсе «Мисс США» победила 22-летняя лейтенант военной разведки Альма Купер

В Лос-Анджелесе в очередной раз выбрали «Мисс США». В главном американском конкурсе красоты впервые разрешили участвовать женщинам любого возраста. На результат это, впрочем, не повлияло: самой красивой девушкой Америки признали выпускницу Стэнфорда Альму Купер, которой 22 года. Прошлогодняя победительница, вопреки традиции, на церемонию награждения не пришла: она со скандалом отказалась от короны еще в мае.

Новая «Мисс США» пошла в армию и получила высшее образование в области анализа данных

Альма Купер окончила Стэнфордский университет по специальности наука о данных. Сейчас она служит в военной разведке. CNN сообщает, что девушке присвоено звание второй лейтенант.

Финал «Мисс США» проходил в несколько этапов. На предварительных состязаниях в субботу отсеяли половину претенденток на корону. После конкурса купальников остались только 10 финалисток. Еще пять участниц не прошли конкурс вечерних платьев.

Альма Купер Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Оставшимся пяти конкурсанткам, среди которых была и Альма Купер, пришлось дать свои ответы на один и тот же вопрос: «Как преодолеть пропасть, разделяющую разные культуры, и способствовать взаимопониманию и взаимоуважению?»

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После победы в национальном конкурсе «Мисс США» Альма Купер будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная». В этом году он пройдет в Мексике.

Купер удалось обойти 50 соперниц, среди которых впервые были женщины старше 30 и даже 40 лет

В этом году организаторы «Мисс США» отменили правило, запрещавшее женщинам старше 28 лет участвовать в конкурсе. В июне стало известно, что участия в «Мисс США» добивалась 71-летняя Марисса Тейхо из города Эль-Пасо в Техасе. «Я чувствую, что у всех женщин теперь есть новый этап возможностей, красоты и силы», — заявила она.

Хотя Тейхо не удалось попасть на «Мисс США», в конкурсе все же было несколько участниц старше 28 лет. Обладательнице титула «Мисс Индиана» Стефани Салливан 33 года, у нее трое детей. Представительнице Северной Дакоты Коди Миллер и Бейли Энн Кеннеди из Мэриленда по 31 году.

Альма Купер Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Самой старшей участницей стала 41-летняя Кей Джонсон, победвшая в конкурсе «Мисс Аризона». Согласно биографии на сайте «Мисс США», она окончила университет по специальности биология, работала менеджером проектов, в качестве модели снималась в рекламе и участвовала в нью-йоркской и лос-анджелесской неделях моды.

Кей Джонсон много занимается спортом. Она достигла определенных успехов в троеборье и прыжках в воду, бегала полумарафоны, каталась на роликовых коньках и ездила одноколесном велосипеде

Ни одна участница старше 28 лет не прошла в финал. Их отсеяли на предварительном конкурсе в субботу, пишет издание Business Insider.

Прошлогодние победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от титулов

По традиции новую «Мисс США» коронует победительница прошлогоднего конкурса. В этот раз этого не произошло: в мае 24-летняя Ноэлия Фойгт, одержавшая победу год назад, отказалась от титула. После этого он перешел вице-мисс — Саванне Ганкевич с Гавайев. Именно она и вручила корону Альме Купер.

Ноэлия Фойгт на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» Фото: Jose Cabezas / Reuters

Согласно письму Ноэлии Фойгт президенту организации «Мисс США» Лейле Роуз, на конкурсе царила токсичная атмосфера. «В лучшем случае это выражалось в плохом менеджменте, а в худшем — в травле и домогательствах, — писала королева красоты. — Я не чувствовала себя в безопасности во время мероприятий из-за отсутствия нормального куратора. Кульминацией этого стали сексуальные домогательства».

Вслед за Фойгт от титула отказалась 17-летняя Умасофия Шривастава, год назад победившая в конкурсе красоты «Юная мисс США», который проводит та же организация.

Ее мать заявила, что менеджмент «Юной мисс США» постоянно травил ее дочь, полностью контролировал ее соцсети и лишал возможностей для развития карьеры

В ответ администрация конкурса обвинила Ноэлию Фойгт во лжи. По словам президента «Мисс США» Лейлы Роуз, заявления матерей Фойгт и «Юной мисс США» Умасофии Шриваставы о домогательствах и токсичной атмосфере за кулисами конкурсов не соответствуют действительности.

Фойгт написала, что слова Роуз «противоречат ее личному опыту». Кроме того, она попросила снять с нее запрет на разглашение информации, мешающий самостоятельно высказать свою точку зрения на произошедшее. Организаторы ответили ей отказом.