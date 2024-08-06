Победительницей конкурса «Мисс США» стала офицер американской армии

Офицер американской армии Альма Купер выиграла конкурс красоты «Мисс США»

В Лос-Анджелесе завершился 73-й ежегодный конкурс красоты «Мисс США». Победительницей стала «Мисс Мичиган», офицер военной разведки Альма Купер, сообщает CNN.

В конкурсе красоты соревновалось 50 участниц. Купер окончила Стэнфордский университет. «Как дочь трудового мигранта, гордая афро-латиноамериканка и офицер армии США, я живу американской мечтой. Если моя жизнь и моя мать чему-то научили меня, так это тому, что обстоятельства никогда не определяют твою судьбу: вы можете сделать успех доступным, требуя совершенства», — заявила она судьям.

Купер представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Ранее в США прогремела череда скандалов, связанных с конкурсом красоты. 6 мая 24-летняя Ноэлия Фойгт заявила, что отказывается от титула «Мисс США», который завоевала 29 сентября 2023 года. 8 мая от титула «Юная мисс США» отказалась 17-летняя Умасофия Шривастава. Позже матери девушек выступили на телевидении и заявили, что те подвергались травле и сексуальным домогательствам, а администрация никак не реагировала на это.