Москвич выстрелил себе в ногу из-за угрызений совести

Shot: москвич ударил девушку, испытал угрызения совести и выстрелил себе в ногу

Мужчина ударил свою девушку во время ссоры в квартире на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, спустя день он испытал угрызения совести и выстрелил себе в ногу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, молодые люди повздорили 1 августа. Парень потерял контроль и ударил возлюбленную ногой по ноге. Шокированная девушка обвинила его в том, что у нее может быть перелом.

На следующий день мужчина осознал ошибку и решил сам себя наказать. Он заперся с травматическим пистолетом в ванной комнате, выстрелил себе в ту же ногу, которой накануне ударил девушку.

После этого он несколько дней проходил с пулей в конечности, обратился к медикам только тогда, когда боль стала нестерпимой.

Ранее сообщалось, что в Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради того, чтобы попасть в колонию, а оттуда отправиться в зону спецоперации.