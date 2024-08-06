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17:06, 6 августа 2024Россия

Москвич выстрелил себе в ногу из-за угрызений совести

Shot: москвич ударил девушку, испытал угрызения совести и выстрелил себе в ногу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мужчина ударил свою девушку во время ссоры в квартире на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, спустя день он испытал угрызения совести и выстрелил себе в ногу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, молодые люди повздорили 1 августа. Парень потерял контроль и ударил возлюбленную ногой по ноге. Шокированная девушка обвинила его в том, что у нее может быть перелом.

На следующий день мужчина осознал ошибку и решил сам себя наказать. Он заперся с травматическим пистолетом в ванной комнате, выстрелил себе в ту же ногу, которой накануне ударил девушку.

После этого он несколько дней проходил с пулей в конечности, обратился к медикам только тогда, когда боль стала нестерпимой.

Ранее сообщалось, что в Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради того, чтобы попасть в колонию, а оттуда отправиться в зону спецоперации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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