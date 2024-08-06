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16:14, 6 августа 2024Россия

Над Курской областью сбили ракету

Врио главы Курской области Смирнов сообщил, что над регионом сбили ракету

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Курской областью сбили ракету. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!», — написал политик.

Каких-либо других данных врио главы области не предоставил. Информации о принадлежности сбитой ракеты, а также о пострадавших на данный момент нет.

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6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.

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      Никита Абрамов
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