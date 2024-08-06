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12:50, 6 августа 2024Ценности

Николь Кидман рассказала о любви к дешевым машинам

Актриса Николь Кидман призналась, что не пользуется подаренным мужем Lamborghini

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Австралийская и американская актриса Николь Кидман в разговоре с британской певицей и дизайнером Викторией Бекхэм рассказала о любви к дешевым машинам. Соответствующее интервью появилось на сайте журнала Vogue Australia.

Звезда «Мулен Ружа» призналась, что ей не важна стоимость автомобиля. «Вы можете забрать меня на чем угодно, и я буду счастлива. Главное, чтобы в машине был кондиционер», — уточнила она.

Кроме того, Кидман рассказала, что она не пользуется подаренным мужем, певцом Китом Урбаном, Lamborghini Urus, стоимость которого составляет 402 тысячи долларов (около 34 миллионов рублей). По ее словам, она предпочитает более бюджетные марки машин. «Мой муж купил мне Lamborghini, но я езжу на Subaru», — объяснила знаменитость.

В ноябре прошлого года Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей.

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      Мария Винар
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