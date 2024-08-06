Пострадавшему в драке российскому боксеру провели операцию на глазу

Пострадавшему в драке в Феодосии боксеру Двали четыре часа оперировали глаз

Российскому боксеру Дмитрию Двали, ранее сильно пострадавшему в массовой драке в Феодосии, провели операцию на глазу. По данным РИА Новости, она длилась около четырех часов.

Известно, что 24-летний спортсмен получил тяжелую травму глаза после того, как на него напали несколько человек. На данный момент он находится в московской больнице, боксеру грозила потеря зрения.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей и через несколько часов будет переведен в обычную палату», — сообщил собеседник агентства.

Драка с участием молодого спортсмена произошла в Феодосии 28 июля. Двали с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка. Когда молодые люди пришли на помощь юноше, его обидчики переключилась на них.

На данный момент суд отправил под арест девятерых участников конфликта.