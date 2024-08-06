Россиянин без вести пропал после общения с полицией на вокзале

Житель Краснодара без вести пропал после общения с полицией в Волгограде

Житель Краснодара без вести пропал после общения с полицией на вокзале в Волгограде. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Родственники в беседе с изданием отметили, что 28-летнего россиянина 4 августа сняли с поезда. «Он сказал, что чем-то отравился и плохо соображает. Как мы поняли, его сняли с поезда, но из отделения транспортной полиции он вышел через час, и больше его не видели», — поделилась его сестра.

В пресс-службе управления МВД России по Приволжскому федеральному округу подтвердили, что мужчину объявили в розыск. Представители ведомства разъяснили, что краснодарца сняли с поезда за хулиганство и курение в неположенном месте. После недолгого разговора правоохранители отпустили мужчину. «Территорию вокзала он покинул на своих ногах, при нем были вещи, в том числе телефоны, но они пока не отвечают», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 20-летнего пропавшего жителя Новосибирска обнаружили без признаков жизни в котловане.