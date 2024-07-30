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08:44, 30 июля 2024Россия

Пропавшего 20-летнего россиянина нашли в котловане

Ngs.ru: пропавшего жителя Новосибирска нашли без признаков жизни в котловане

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жителя Новосибирска, пропавшего три дня назад, нашли без признаков жизни в Юго-Западном котловане. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

По данным издания, 20-летний россиянин в день исчезновения вместе с товарищем отдыхал на природе. Его друг уснул, когда он пробудился, то заметил, что парень пропал.

В пресс-службе новосибирского управления Следственного комитета России подтвердили, что молодого человека обнаружили 30 июля в водоеме Ленинского района. Специалисты провели осмотр места происшествия и начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в реке Урал в Магнитогорске сотрудники правоохранительных органов нашли мусорный пакет с женским телом. Специалисты констатировали у нее множественные травмы головы. К мусорным мешкам также был прикреплен груз. Руки и ноги женщины были связаны, а на голове находился полимерный пакет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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