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10:29, 19 июля 2024Силовые структуры

В реке российского города нашли пакет с женским телом

В магнитогорской реке Урал нашли пакет с убитой девушкой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В реке Урал в Магнитогорске правоохранители нашли мусорный пакет с женским телом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)

Как сообщает следствие, потерпевшая — 31-летняя женщина. Специалисты констатировали у нее множественные травмы головы. К мусорным мешкам также был прикреплен груз. Ее руки и ноги были связаны, а на голове находился полимерный пакет.

Ura.ru со ссылкой на некий источник в силовых структурах сообщает, что пострадавшая пропала около месяца назад. У нее было много неприятелей из-за того, что она занималась мошенничеством. По словам источника, расправиться с девушкой могли те, кого она обманула.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае дети нашли чемодан с телом мужчины.

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      Анна Габай
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