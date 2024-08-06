Шойгу: каждый день промедления по Украине — потеря человеческих жизней

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с журналистами заявил, что каждый день промедления по украинскому конфликту слишком дорог для народа страны. По его словам, окно возможностей для киевских властей ежедневно сужается, передает РИА Новости.

«Каждый день промедления оборачивается утратой контроля над очередной частью территории (…) и, что самое главное, потерей тысяч человеческих жизней», — указал он.

Шойгу отметил, что власти Украины пребывают в иллюзиях о новом саммите мира, устроенном европейскими союзниками, на котором якобы будут решены все проблемы. Однако, по его мнению, каждый потерянный впустую день в первую очередь дорого обходится украинскому народу, за которым и должен стоять выбор.

Ранее Шойгу заявил, что Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине, однако Москва не доверяет подобным действиям. По его мнению, этот шаг рассматривается лишь для того, чтобы украинская армия смогла перегруппироваться.