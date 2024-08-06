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11:45, 6 августа 2024Экономика

Стало известно об аресте счетов уходящей из России H&M

Shot: счета H&M арестовали в России из-за долга в размере 76 млн рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Суд арестовал счета уходящего из России шведского ретейлера H&M, сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно журналистам, речь в данном случае идет о принятии обеспечительных мер в связи с долгами в 76 миллионов рублей, которые теперь предстоит взыскать.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. В июле того же года организация объявила об уходе из страны. Магазины бренда на некоторое время открылись, чтобы продать остающийся товар, после чего в декабре их работа была прекращена окончательно.

Тогда же торговые центры в РФ начали массово подавать иски против ретейлера, который отказался оплачивать счета за аренду. Согласно недавнему решению Девятого арбитражного апелляционного суда, поддержавшего вердикт нижестоящей инстанции, действующее законодательство предоставляют право отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке, если это предусмотрено соответствующим пунктом соглашения. Таким образом объяснили отказ самарскому ООО «Гудок», требовавшему 266 миллионов рублей по договору, срок которого истекал в 2067 году, писал «Коммерсантъ».

К ликвидации своего российское юрлица шведская H&M Hennes & Mauritz приступила 17 июня этого года.

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      Дмитрий Воронин
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