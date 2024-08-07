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15:49, 7 августа 2024Спорт

Бобровский ответил на вопрос о возвращении в КХЛ

Бобровский о возвращении в КХЛ: посмотрим, пока наслаждаюсь игрой за «Флориду»
Сергей Бобровский (в центре)

Сергей Бобровский (в центре). Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский ответил на вопрос о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Посмотрим. Пока что я наслаждаюсь игрой за "Флориду", у меня действующий контракт. Получаю удовольствие от хоккея там, где играю», — заявил Бобровский, добавив, что надеется на хороший сезон.

В июне 2024-го «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон Ойлерс» в финальной серии НХЛ. Для Бобровского этот трофей стал первым в карьере.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. В КХЛ вратарь играл за «Металлург» до конца сезона-2009/2010 и за СКА в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

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      Дарья Коршунова
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