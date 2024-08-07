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06:45, 7 августа 2024Бывший СССР

«Очень веселый самолет». Украинский пилот высказался об F-16 после прохождения обучения на истребителе

Пилот ВС Украины с позывным Мунфиш на учениях НАТО назвал F-16 веселым самолетом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский пилот с позывным Мунфиш назвал истребитель F-16 «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО.

Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не говорю, что МиГ, на котором летал раньше, слишком скучный, однако F-16 однозначно более адаптивный, он двигается очень легко

Мунфишпилот ВСУ

Кроме того, генерал-майор ВВС Дании Ян Дам рассказал о достоинствах F-16. Он назвал истребители современными и не уступающими лучшим западным аналогам. «Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого», — считает он.

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6 августа 2024

Ранее Зеленский подтвердил прибытие F-16 на Украину

В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию страны. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении самолетов.

По данным газеты The New York Times, на Украине около шести пилотов проводят испытательные полеты на таком же количестве истребителей F-16, летчики только привыкают к маломасштабным операциям и еще не вступили в бой.

При этом журнал The Economist сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Также отмечалось, что к концу текущего года украинские войска должны располагать 20 самолетами такого типа.

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Использование F-16 сопряжено с большими рисками для ВСУ

Как писало издание The Independent, применение истребителей F-16 на линии фронта будет сопряжено с большими рисками для ВСУ. Кроме того, уничтожение этих самолетов повысит имидж президента России Владимира Путина и всей страны.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, истребители F-16 будут уничтожены, это лишь вопрос времени. Он считает, что это может произойти в момент появления самолета в зоне действия российских систем противовоздушной обороны (ПВО), либо же когда он попадет на перекрестье прицела российского истребителя.

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      Марина Совина
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