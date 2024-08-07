Украинский пилот с позывным Мунфиш назвал истребитель F-16 «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО.
Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не говорю, что МиГ, на котором летал раньше, слишком скучный, однако F-16 однозначно более адаптивный, он двигается очень легко
Кроме того, генерал-майор ВВС Дании Ян Дам рассказал о достоинствах F-16. Он назвал истребители современными и не уступающими лучшим западным аналогам. «Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого», — считает он.
Ранее Зеленский подтвердил прибытие F-16 на Украину
В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию страны. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении самолетов.
По данным газеты The New York Times, на Украине около шести пилотов проводят испытательные полеты на таком же количестве истребителей F-16, летчики только привыкают к маломасштабным операциям и еще не вступили в бой.
При этом журнал The Economist сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Также отмечалось, что к концу текущего года украинские войска должны располагать 20 самолетами такого типа.
Использование F-16 сопряжено с большими рисками для ВСУ
Как писало издание The Independent, применение истребителей F-16 на линии фронта будет сопряжено с большими рисками для ВСУ. Кроме того, уничтожение этих самолетов повысит имидж президента России Владимира Путина и всей страны.
По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, истребители F-16 будут уничтожены, это лишь вопрос времени. Он считает, что это может произойти в момент появления самолета в зоне действия российских систем противовоздушной обороны (ПВО), либо же когда он попадет на перекрестье прицела российского истребителя.