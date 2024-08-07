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20:05, 7 августа 2024Путешествия

Пассажиры «рухнувшего» при турбулентности самолета врезались в потолок и получили травмы

Daily Mail: пассажиры летевшего в Монголию самолета Korean Air получили травмы

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пассажиры самолета Korean Air, резко «рухнувшего» вниз при сильной турбулентности, врезались в потолок и получили травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сеула, Южная Корея, в Улан-Батор, Монголия, 4 августа. Путешественники, которые не были пристегнуты, подлетели в воздух из-за внезапного снижения лайнера. Вся еда вместе с подносами оказалась на полу в проходе самолета.

Тряска продолжалась в течение 15 секунд. Всего травмы получили 14 человек, в том числе четыре бортпроводника. В Монголии борт встретила бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что пассажирку самолета парализовало ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines.

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      Марк Успенский
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