Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 7 августа 2024Мир

В США сделали неожиданное заявление насчет Камалы Харрис

В США заявили, что Камала Харрис может развязать войну ради престижа
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах может начать войну, чтобы доказать свою состоятельность. Об этом рассказала бывший член палаты представителей Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — подчеркнул он.

Как считает Габбард, лучший способ для реализации замысла Камалы Харрис — это использование армии США и развязывание войны.

Накануне действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре.

Кроме того, стало известно, что Харрис набрала рекордный среди других членов Демократической партии отрыв в поддержке избирателей от бывшего американского лидера и кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Также ранее сообщалось, что Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Для мелкой электроники изобрели новый материал

      В США сделали неожиданное заявление насчет Камалы Харрис

      Олимпийский чемпион поддержал пострадавшего в драке российского боксера

      На Западе забеспокоились из-за «катастрофической» ситуации для ВСУ

      На Украине заявили о приближении конфликта к заключительному этапу

      ФАС сняла претензии к Wildberries

      В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

      ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря в российском регионе

      Ракетную опасность объявляли в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше