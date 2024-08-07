В США сделали неожиданное заявление насчет Камалы Харрис

В США заявили, что Камала Харрис может развязать войну ради престижа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах может начать войну, чтобы доказать свою состоятельность. Об этом рассказала бывший член палаты представителей Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — подчеркнул он.

Как считает Габбард, лучший способ для реализации замысла Камалы Харрис — это использование армии США и развязывание войны.

Накануне действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре.

Кроме того, стало известно, что Харрис набрала рекордный среди других членов Демократической партии отрыв в поддержке избирателей от бывшего американского лидера и кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Также ранее сообщалось, что Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США.