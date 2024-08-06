Камала Харрис набрала рекордный среди демократов отрыв от Трампа в рейтинге

Newsweek: Харрис получила рекордный среди демократов отрыв от Трампа в поддержке

Действующая вице-президент США Камала Харрис получила рекордный среди других членов Демократической партии отрыв от бывшего американского лидера Дональда Трампа в поддержке избирателей. Об этом со ссылкой на данные социологической компании Morning Сonsult сообщает журнал Newsweek.

«Харрис получила поддержку 48 процентов по сравнению с Трампом, набравшим 44 процента поддержки среди зарегистрированных избирателей по всей стране», — пишет издание.

Наибольший отрыв Харрис от Трампа наблюдается среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, отмечает Newsweek. Вице-президента поддержали 49 процентов потенциальных избирателей против 40 процентов молодых респондентов, поддержавших Трампа.

В конце июля социологический опрос компании New York Times/Siena College показал, что Харрис почти сравнялась с Трампом в уровне поддержки избирателей.