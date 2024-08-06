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16:01, 6 августа 2024Мир

Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США

NYT: Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демпартии
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Вице-президент получила 99 процентов голосов делегатов-участников в ходе необычного виртуального поименного голосования», — пишет издание.

Голосование длилось пять дней, и в нем приняли участие 4567 членов американской Демпартии, 99 процентов которой проголосовали за выдвижение кандидатуры Харрис на выборах, указывает NYT.

Ранее стало известно, что Харрис набрала рекордный среди других членов Демократической партии отрыв в поддержке избирателей от бывшего американского лидера и кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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      Глеб Бажуткин
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